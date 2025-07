Rüstungskonzern Saab hob Umsatzprognose an

Die Aufrüstung in Europa lässt den schwedischen Rüstungskonzern Saab zuversichtlich auf das Gesamtjahr blicken. Das Unternehmen, das unter anderem das Kampfflugzeug Gripen produziert, hob am Freitag seine Umsatzprognose an. Die Erlöse dürften auf vergleichbarer Basis um 16 bis 20 Prozent steigen, statt bisher erwarteter 12 bis 16 Prozent. Der Betriebsgewinn werde noch stärker zulegen.

von APA