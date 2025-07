Zahl der US-Anträge auf Arbeitslosenhilfe gesunken

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MARIO TAMA home Aktuell Nachrichtenfeed

Die an den Finanzmärkten stark beachtete Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist zuletzt überraschend gesunken. In der vergangenen Woche stellten 227.000 US-Amerikaner einen Antrag auf staatliche Unterstützung, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Experten hatten mit 235.000 gerechnet, nach abwärts revidiert 232.000 in der vorangegangenen Woche.

von APA