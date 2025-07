Windanlagenbauer Nordex mit dickem Auftragsplus

© APA/APA/AFP/GUILLAUME SOUVANT home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Windturbinenhersteller Nordex hat im zweiten Quartal ein starkes Auftragswachstum verzeichnet. So stieg das Neugeschäft auf 2,3 Gigawatt, nach knapp 1,3 Gigawatt ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Dabei blieben die Verkaufspreise mit durchschnittlich 0,97 Mio. Euro pro Megawatt nahezu stabil.

von APA