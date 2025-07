Fielmann peilt vier Milliarden Euro Umsatz bis 2030 an

© APA/APA/dpa/Monika Skolimowska home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Augenoptiker Fielmann setzt sich für die kommenden Jahre neue Wachstumsziele: So soll der Umsatz bis 2030 auf etwa 4 Mrd. Euro gesteigert werden. Das Kerngeschäft, die Augenoptik in Europa, dürfte dabei rund ein Drittel des zusätzlichen Umsatzwachstums beitragen, während das US-Geschäft auf rund 1 Mrd. US-Dollar (860 Mio. Euro) zulegen soll. Bei der Marge auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) strebt Fielmann etwa 25 Prozent an.

von APA