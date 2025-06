Wolford AG setzte massive Grundkapitalerhöhung um

Die Kapitalerhöhung bringt der seit Jahren in den roten Zahlen steckenden Wolford AG gut 25,1 Mio. Euro frisches Geld. Das Unternehmen hatte in einer Pflichtmitteilung bekannt gegeben, dass das Grundkapital zum 12. Juni nun 71,4 Mio. beträgt und in 14.868.447 Stammaktieninhaber in Nominale von 4,80 Euro unterteilt ist. Die Erhöhung des Grundkapitals war bereits bei der ordentlichen Hauptversammlung am 17. Dezember 2024 beschlossen worden, ebenso der Bezugspreis. Das Bezugsverhältnis lag bei 9:8. Demnach berechtigten neun Bezugsrechte zum Bezug von acht neuen Stammaktien.