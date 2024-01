WKÖ will mehr Unterstützung für Ein-Personen-Unternehmen

Die EPU benötigen mehr Spielraum und dazu bedürfe es eines Entlastungspaktes, merkte WKÖ-Generalsekretär-Stellvertreterin Mariana Kühnel an. So erwarten sich 74 Prozent der Befragten von der Regierung eine Verbesserung der Kleinunternehmerpauschalierung in der Einkommenssteuer. Und 73 Prozent sprechen sich für die Anhebung der GWG-Grenze zur einmaligen Abschreibung von Wirtschaftsgütern von derzeit 1.000 Euro aus. Die WKÖ fordert hier etwa eine Anhebung auf 1.500 Euro. Ebenfalls 73 Prozent sind für eine Verbesserung der umsatzsteuer-rechtlichen Kleinunternehmerregelung.

Die WKÖ fordert aber auch die Abschaffung von Bagatellsteuern, die dem Staat wenig bringen aber gerade für EPU einen hohen bürokratischen Aufwand darstellen. Auch bei der sozialen Absicherung für die Einzelunternehmer sieht Kühnel Handlungsbedarf. Firmen müssten demnach früher Anspruch auf Arbeitslosengeld erhalten.