Wirtschaftsstimmung in der Eurozone verbesserte sich etwas

Gestützt wurde die Erholung vor allem durch das gestiegene Verbrauchervertrauen. Geringfügig verbesserte sich der Indikator in der Bauwirtschaft. Eine etwas schlechtere Stimmung gab es bei den Dienstleistern, der Industrie und den Einzelhändlern.

Unter den größten Volkswirtschaften der EU sank der ESI in den Niederlanden (-0,7) und Deutschland (-0,4), während er in Spanien (+3,0) und Italien (+0,7) anstieg sowie sich geringfügig in Frankreich (+0,3) verbesserte.