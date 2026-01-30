Wirtschaft im vierten Quartal 2025 um 0,2 Prozent gewachsen

Eine vergleichsweise positive Entwicklung zeigte sich zuletzt vor allem im Dienstleistungssektor, wo die Wertschöpfung in den Sektoren Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie gegenüber dem dritten Quartal um 0,5 Prozent zulegte. In den Bereichen Information und Kommunikation sowie bei Finanz- und Versicherungsleistungen verzeichnete das Wifo allerdings nahezu eine Stagnation (plus 0,1 Prozent).

Die Industrie und der Bau schwächelten. Zwar lag die Wertschöpfung in der Industrie über dem Vorjahreswert (plus 1,9 Prozent), gegenüber dem Vorquartal ging die Produktion aber um 0,3 Prozent zurück. Am Bau büßte die Wertschöpfung gegenüber dem dritten Quartal 2025 um 0,8 Prozent ein, womit sich der negative Trend in diesem Sektor fortsetzte.

Eine Stütze für das BIP ergab sich durch die Konsumnachfrage der privaten Haushalte, die gegenüber dem dritten Quartal um 0,4 Prozent zunahm. Die Investitionsnachfrage zeigte hingegen eine rückläufige Entwicklung (minus 0,7 Prozent).