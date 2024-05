Österreichs Wirtschaft kommt nicht und nicht in Schwung. Im ersten Quartal 2024 hat sich die Lage gegenüber Ende 2024 nur marginal verbessert. Ökonom Christian Glocker hat für den neuen Konjunkturbericht des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo nur ein kaum wahrnehmbares Wachstum von 0,2 Prozent errechnet.

Zwei Sektoren, die Industrie und die Bauwirtschaft, bremsen die Entwicklung besonders. Die Wertschöpfung ging in diesen Bereichen weiter zurück. In der produzierenden Industrie, die weiter in der Rezession steckt, wird die Situation durch die immer noch mangelnde Nachfrage als Folge der Inflation verschärft. Einzig bei den konsumnahen Marktdienstleistungen gab es ein Plus.

Aufgrund der schwachen Nachfrage gingen sowohl die Importe als auch die Exporte zurück, rein rechnerisch ergab sich in der Import/Exportbilanz dabei ein kleines Plus zugunsten der Exporte.