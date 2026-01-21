Wienerberger 2025 mit mehr Umsatz, aber weniger Gewinn

"Unsere starken Ergebnisse für 2025 zeigen die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells", sagte Wienerberger-Chef Heimo Scheuch laut Aussendung zu den vorläufigen Ergebnissen am Mittwoch. Die EBITDA-Marge lag bei 16,5 Prozent, nach 16,8 Prozent im Jahr 2024. Die Nettoverschuldung sei um 100 Mio. Euro gesenkt worden. Weitere Details zum Jahresergebnis werden am 18. Februar veröffentlicht, der volle Jahresbericht wird am 24. Februar präsentiert.