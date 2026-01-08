Wiener Büroimmobilien waren 2025 gut nachgefragt

Trotz der durchwachsenen Wirtschaftslage sind Büroimmobilien in Wien gefragt. 2025 wurden am Wiener Büromarkt rund 230.000 Quadratmeter vermietet und damit 30 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie EHL Immobilien mitteilte. Die Nachfrage kam aus verschiedenen Branchen, wobei vor allem der (halb-)öffentliche Sektor an Büroflächen interessiert war. Die Nachfrage zeigt sich laut dem Immobiliendienstleister auch zu Jahresbeginn 2026 weiterhin stabil.

