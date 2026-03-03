Weiterer Rückflug von Österreichern aus Maskat am Mittwoch

Der Charterflug aus Maskat mit rund 180 Personen soll am Mittwochabend am Flughafen Wien-Schwechat landen, teilte ein Sprecher des Außenministeriums bei einem Pressebriefing am Dienstagnachmittag mit. Derzeit seien 2.500 Reisende in der Region registriert. Laut der detaillierten Aufstellung nach Ländern, die das Außenministerium zur Verfügung stellte, ist die Anzahl der Reiseregistrierten mit rund 1.600 in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) am höchsten, gefolgt von über 300 im Oman, rund 160 in Katar und rund 120 in Israel.

Am vergangenen Sonntag sei bereits ein erster Flug mit "besonders vulnerablen Personen" durchgeführt worden, berichtete ihrerseits Meinl-Reisinger. Das Außenministerium sei nun bemüht, Ausreisewillige in den nächsten Tagen auf dem Landweg aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar mit Bussen nach Riad in Saudi-Arabien bzw. Maskat zu bringen. Wie der Sprecher berichtete, seien zuletzt die Ausreise für 200 Personen mit Bussen nach Riad organisiert worden, letztlich seien aber nur etwa 40 Personen mitgefahren. Die österreichischen Behörden bemühten sich auch für die nächsten Tage, weitere Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Am Donnerstag könnte es erneut einen Charterflug geben.

Der Sprecher appellierte an Reisende, Angehörige und Medien, sich bei jeglichen Schwierigkeiten umgehend an die örtlichen österreichischen Vertretungen zu wenden. Es könne immer geholfen werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Botschaften an Ort und Stelle arbeiteten mit großem Einsatz und unter persönlicher Gefährdung daran, alle Österreicherinnen und Österreicher in Sicherheit zu bringen, erinnerte er.

Wegen der erneuten kriegerischen Eskalation zwischen den USA und Israel auf der einen und dem Iran und seinen verbündeten Milizen in der Region auf der anderen Seite ist der Luftraum über Saudi-Arabien derzeit teilweise gesperrt, jener des Oman gar nicht. Im Gegensatz dazu gibt es wegen des seit Tagen laufenden Luftkriegs in weiten Teilen des Nahen Ostens überhaupt keine zivilen Flüge. Zehntausende Reisende sitzen in der Region fest.

Man sei zudem im laufenden Kontakt mit EU-Kollegen, um die Synergien auf europäischer Ebene besser zu nutzen, betonte die Ministerin. Der Krisenstab des Außenministeriums tagt derzeit angesichts der Eskalation zweimal am Tag. Ihm gehören neben der Außenministerin die per Video zugeschalteten Botschafterinnen und Botschafter in der Region sowie Zuständige aus Wien an, darunter auch aus dem Innen- und dem Verteidigungsministerium.