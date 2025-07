Währungseffekte belasten Kuehne + Nagel

© APA/APA/dpa/Christian Charisius home Aktuell Nachrichtenfeed

Eine deutlich gestiegene Nachfrage nach Luftfracht hat dem deutschen Logistikkonzern Kuehne + Nagel im ersten Halbjahr Umsatzzuwächse beschert. Währungseffekte in Höhe von 24 Millionen Franken (25,76 Mio. Euro) belasteten allerdings das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit), wie der Schweizer Konzern am Donnerstag mitteilte. So legten die Erlöse um 8 Prozent auf 12,5 Milliarden Franken zu, während das Ebit um vier Prozent auf 744 Millionen sank.

von APA