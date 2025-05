Volvo Cars will Zollaufschlag an US-Kunden weiterreichen

Zudem könnte es für das mehrheitlich zum chinesischen Geely-Konzern gehörende Unternehmen schwierig werden, seine kleinsten Modelle in die USA zu importieren. Ein Zoll von 50 Prozent würde etwa die Möglichkeiten einschränken, das in Belgien hergestellte Elektrofahrzeug EX30 in den USA zu verkaufen. Samuelsson zeigte sich dennoch zuversichtlich: "Ich glaube, es wird bald eine Vereinbarung geben. Es kann weder im Interesse Europas noch der USA sein, den Handel untereinander zu unterbinden." Die Aktien von Volvo Cars fielen an der Börse in Stockholm um rund 5 Prozent.