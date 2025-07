Versorger EDF fährt Auslandsgeschäft herunter

Der französische Versorger EDF will sich Insidern zufolge verstärkt auf sein Europa-Geschäft konzentrieren. Aus diesem Grund ziehe sich der Staatskonzern aus einigen außereuropäischen Atomstrom-Projekten zurück und baue Stellen ab, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Statt in Staaten wie China, Indien oder Kanada wolle sich EDF eher um den Bau von Reaktoren in Skandinavien oder den Niederlanden bewerben.

von APA