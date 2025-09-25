Trend Logo
USA: Auftragseingänge langlebiger Güter unerwartet gestiegen

Bestellungen legten im Monatsvergleich um 2,9 % zu
 © APA/APA/AFP/POOL/JENNIFER BUCHANAN
In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im August unerwartet gestiegen. Die Bestellungen legten im Monatsvergleich um 2,9 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem Rückgang um 0,3 Prozent gerechnet. Die Aufträge waren im Vormonat noch um revidierte 2,7 Prozent (zunächst: 2,8) gesunken.

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge verzeichneten die Unternehmen ein Auftragsplus von 0,4 Prozent. Volkswirte hatten hier eine Stagnation erwartet. Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs legten um 0,6 Prozent zu. Es war eine Stagnation erwartet worden.

