US-Notenbanker skeptisch in Bezug auf weitere Zinssenkungen

Bei weiteren Zinssitzungen könnte er jedoch weniger willens sein, weitere Zinssenkungen zu unterstützen, sagte er der Zeitung. Er fühle sich unwohl dabei, zu viele Zinssenkungen vorwegzunehmen, nur basierend auf der Annahme, dass die Inflation wahrscheinlich nur vorübergehend sei und wieder verschwinden werde, sagte Goolsbee. Die Fed hatte die erste Zinssenkung in diesem Jahr vollzogen, nachdem sich der US-Arbeitsmarkt deutlich abgekühlt hatte. Die Notenbank hat zudem zwei weitere Senkungen für dieses Jahr in Aussicht gestellt.

Goolsbee sieht allerdings die Inflation bisher nicht gebändigt. Viele Unternehmen im Mittleren Westen seien immer noch besorgt, dass die Teuerung noch nicht unter Kontrolle sei, sagte er weiter. Ein Grund für seine Zurückhaltung im Hinblick auf weitere Zinssenkungen sei die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, ergänzte er.