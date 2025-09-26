Trend Logo
US-Konsumausgaben und Einkommen steigen stärker als erwartet

Konsumausgaben um 0,6 Prozent höher als im Vormonat
In den USA sind die privaten Einkommen im August etwas stärker gestiegen erwartet. Zum Vormonat legten sie um 0,4 Prozent zu, wie das Handelsministerium in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt um einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Die privaten Konsumausgaben stiegen um 0,6 Prozent zum Vormonat und damit ebenfalls etwas stärker als erwartet. Volkswirte hatten 0,5 Prozent erwartet. Bereits im Juli waren die Konsumausgaben um 0,4 Prozent gestiegen.

Der PCE-Deflator der persönlichen Konsumausgaben, eine Kennzahl zur Preisentwicklung, stieg etwas an. Die Jahresrate legte um 0,1 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat zu. Volkswirte hatten dies prognostiziert. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, verharrte bei 2,9 Prozent.

Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet. Die Notenbank strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Auf ihrer jüngsten Sitzung hatte die Fed ihre Leitzinsen gesenkt. US-Präsident Donald Trump fordert die Notenbank zu deutlich stärkeren Leitzinssenkungen auf.

