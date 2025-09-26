US-Konsumausgaben und Einkommen steigen stärker als erwartet

Der PCE-Deflator der persönlichen Konsumausgaben, eine Kennzahl zur Preisentwicklung, stieg etwas an. Die Jahresrate legte um 0,1 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat zu. Volkswirte hatten dies prognostiziert. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, verharrte bei 2,9 Prozent.

Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet. Die Notenbank strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Auf ihrer jüngsten Sitzung hatte die Fed ihre Leitzinsen gesenkt. US-Präsident Donald Trump fordert die Notenbank zu deutlich stärkeren Leitzinssenkungen auf.