US-Einfuhrpreise im Juni überraschend gesunken

Die Preise von in die USA importierten Gütern sind im Juni überraschend gefallen. Im Jahresvergleich gingen die Importpreise um 0,2 Prozent zurück, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten hingegen im Schnitt einen Zuwachs um 0,4 Prozent erwartet. Im Mai waren die Preise nach revidierten Daten ebenfalls um 0,2 Prozent gefallen. Zuvor war ein Anstieg um 0,2 Prozent gemeldet worden.

von APA