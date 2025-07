Inflation im Euroraum im Juni bei zwei Prozent

© APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Inflation in der Eurozone ist leicht gestiegen und liegt nun genau auf der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB). Im Juni betrug die Teuerungsrate in der 20-Länder-Gemeinschaft 2,0 Prozent, nach 1,9 Prozent im Mai, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Donnerstag mitteilte und damit eine Schätzung von Anfang Juli bestätigte. In Österreich lag die Teuerung mit 3,3 Prozent deutlich höher als im Durschschnitt der Euro-Partnerstaaten.

von APA