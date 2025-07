PepsiCo schneidet besser ab als erwartet

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SPENCER PLATT home Aktuell Nachrichtenfeed

Das Wachstum beim Getränkekonzern PepsiCo hat im zweiten Quartal an Fahrt aufgenommen. So stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 1 Prozent auf 22,7 Mrd. US-Dollar (19,6 Mrd. Euro), wie das Unternehmen in Purchase mitteilte. Das organische Wachstum - bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeffekte - legte um 2,1 Prozent zu und damit stärker als von Analysten erwartet.

von APA