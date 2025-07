US-Dienstleister meldeten sich im Juni mit Wachstum zurück

© APA/APA/AFP/LUDOVIC MARIN home Aktuell Nachrichtenfeed

Die US-Dienstleister sind im Juni wieder in die Wachstumsspur zurückgekehrt. Der Einkaufsmanagerindex stieg auf 50,8 Punkte, nach 49,9 Zählern im Mai, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten monatlichen Umfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Das Barometer überstieg damit wieder die Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 50,5 Zähler gerechnet.

von APA