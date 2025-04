US-Börsen springen hoch - Trump lenkt bei Zöllen ein

Dem US-Präsidialamt zufolge bleibt ein Basiszollsatz von 10 Prozent für praktisch alle Einfuhren in die USA in Kraft. Die Ankündigung betrifft dem Weißen Haus zufolge nicht bestehende Zölle auf Autos, Stahl und Aluminium. Zugleich kündigte Trump an, den Zollsatz für aus China importierte Waren von 104 auf 125 Prozent zu erhöhen. Trump geht weiterhin davon aus, eine Verhandlungslösung zu finden. "China will einen Deal machen", sagte der Republikaner.

Die New Yorker Aktienbarometer bauten anfängliche Erholungsgewinne in Reaktion auf diese Nachricht deutlich aus. Zum Handelsende stand der Dow Jones 7,87 Prozent höher bei 40.608,45 Punkten. Der S&P-500 legte an seinem besten Handelstag seit 2008 um 9,52 Prozent auf 5.456,90 Zähler zu. Der Nasdaq Composite stieg um 12,16 Prozent auf 17.124,97 Einheiten, er verzeichnete sogar den höchsten Tagesgewinn seit 2001. Damit haben die Indizes die Kursverluste der vergangenen fünf Tage zu einem großen Teil wieder ausgebessert.

Seinen Schwenk im internationalen Zollkonflikt begründete der US-Präsident mit der Nervosität der anderen. Die "Leute" seien etwas unruhig und "ein bisschen ängstlich" geworden, sagte Trump bei einer Veranstaltung vor dem Weißen Haus auf die Frage nach seinen Beweggründen für den jüngsten Kurswechsel in der Handelspolitik. "Man muss flexibel sein."

Die zuletzt arg gebeutelten Aktien der "Glorreichen Sieben", der sieben bedeutendsten US-Tech-Unternehmen, Amazon, Meta, Nvidia, Alphabet, Microsoft, Apple und Tesla verbuchten Kursaufschläge zwischen neun und 23 Prozent.

Noch stärker profitierten die Aktien von US-Fluggesellschaften von der Trump-Ankündigung. So schnellten die Papiere von Delta Air Lines und United Airlines um jeweils rund ein Viertel nach oben. Jene von American Airlines gewannen mehr als 13 Prozent.

Die zuvor erheblich unter Verkaufsdruck stehenden Papiere aus der US-Pharmaindustrie erholten sich ebenfalls deutlich. Eli Lilly, Pfizer, Merck & Co und Johnson & Johnson schlossen zwischen drei und vier Prozent im Plus. Zuvor waren sie nach Aussagen von Trump über massive Zölle auf importierte Pharmazeutika deutlich abgesackt.

Die Anteilsscheine von Walmart gewannen 9,6 Prozent. Der Handelskonzern überraschte die Anleger auch mit bekräftigten Jahreszielen.