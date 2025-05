US-Börsen schließen mit starken Gewinnen, Dow legt 1,8 % zu

Der Dow Jones beendete den Tag mit einem Plus von 1,78 Prozent und 42.343,65 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 legte 2,05 Prozent auf 5.921,54 Zählre zu. Der technologielastige Nasdaq Composite gewann 2,47 Prozent auf 19.199,163 Punkte.

US-Präsident Donald Trump gab sich im Handelsstreit mit der EU zuletzt zuversichtlich. Er sei darüber informiert worden, dass EU-Vertreter sich gemeldet hätten, um schnell Termine für Treffen festzulegen, schrieb der Republikaner auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Er hoffe, dass die EU sich mehr für den Handel mit den USA öffnen werde. Noch am Freitag hatte Trump der EU überraschend mit Strafzöllen in Höhe von 50 Prozent ab 1. Juni gedroht, nur um sie dann in der Nacht zum Montag um gut einen Monat aufzuschieben.

Dazu kamen am Dienstag überraschend gut ausgefallene Daten zur Verbraucherstimmung. Der entsprechende Konsumindikator ist im Mai um 12,3 Punkte auf 98,0 Punkte gestiegen, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board mit. Dies war der stärkste monatliche Anstieg seit vier Jahren. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf 87,1 Punkte gerechnet. Der ebenfalls gemeldete Rückgang der Auftragseingänge der US-Industrie wurde hingegen weitgehend ignoriert.

Unter den besten Werten im Dow stiegen die Aktien von Nvidia um 3,2 Prozent. Laut einem Medienbericht plant der auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Halbleiterkonzern möglicherweise schon im Juni die Markteinführung eines KI-Chips in China - zu einem niedrigeren Preis als der kürzlich eingeschränkte H20-Chip. Der Vorstoß kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Nvidia gegen neue US-Exportbeschränkungen kämpft, um auf dem chinesischen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Anleger warten ansonsten schon gespannt auf die Quartalszahlen, die Nvidia am Mittwoch nach Börsenschluss vorlegen will.

Die Titel von Media & Technology Group waren zunächst um bis zu fünf Prozent angesprungen, bevor sie rasch ins Minus drehten und den Handelstag mit einem Minus von 10,4 Prozent beendeten. Die Familie von Donald Trump will über ihr Medienunternehmen am Kapitalmarkt Geld einsammeln und in Kryptowährungen investieren. Bereits vor Börseneröffnung wurde ein entsprechender Bericht der "Financial Times" bestätigt.

Die Aktien von Informatica schnellen um 6,1 Prozent nach oben. Der Softwarekonzern Salesforce will den Anbieter von Datenintegrationssoftware übernehmen. Die Papiere von Salesforce legten um 1,5 Prozent zu.

Aktien der Temu-Mutter PDD Holdings büßten 13,6 Prozent ein, nachdem der chinesische Billig-Internethändler Temu einen Gewinneinbruch gemeldet hat.