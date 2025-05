US-Börsen gehen wenig verändert ins Wochenende

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SPENCER PLATT home Aktuell Nachrichtenfeed

Die US-Börsen haben sich am Freitag wenig verändert ins Wochenende verabschiedet. Der US-Zollstreit mit China sorgte auch zum Wochenausklang für Zurückhaltung an der Wall Street. US-Präsident Donald Trump wirft China vor, sich nicht an eine Vereinbarung mit den USA im laufenden Handelsstreit zu halten. Details dazu nannte er nicht.

von APA