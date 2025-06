US-Börsen gehen tiefer aus dem Handel, Tesla unter Druck

Am Freitag dürfte sich die geballte Aufmerksamkeit der Investoren auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht aus Washington richten. Im Vorfeld veröffentlichte wöchentliche Daten zum Arbeitsmarkt zeigten am heutigen Berichtstag einen überraschenden Anstieg der Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.

Generell spielen Jobdaten eine wichtige Rolle bei Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed. Ein schwächerer Arbeitsmarkt könnte der Fed Spielraum für sinkende Zinsen geben.

Mit Blick auf die Einzelwerte sackten die Aktien von Tesla um satte 14,3 Prozent ab. Die zunehmende Konfrontation zwischen Donald Trump und Tech-Milliardär Elon Musk dürfte hier Auslöser gewesen sein. Der US-Präsident drohte Musk, ihm staatliche Aufträge sowie Subventionen zu entziehen, der Tech-Milliardär forderte indes ein Amtsenthebungsverfahren des Präsidenten. Musk ist nicht nur Chef und Großaktionär des Elektroautobauers Tesla, sondern unter anderem auch noch Leiter des Raumfahrtunternehmens SpaceX.

Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble (P&G) streicht bis zu 7.000 Stellen in der Verwaltung. Das entspricht bis zu 15 Prozent aller Bürojobs des Unternehmens. Durch den Umbau fallen nach Konzernangaben Belastungen in Höhe von bis zu 1,6 Milliarden Dollar an, die sich über zwei Jahre verteilen. Die P&G-Aktien verloren 1,9 Prozent.

Die Papiere von PVH sackten um fast 18 Prozent ab, nachdem der Calvin-Klein-Eigentümer sein Jahresziel für den bereinigten Gewinn aufgrund der US-Importzölle gesenkt hatte.

Für die Titel von Five Below ging es um 5,6 Prozent nach oben. Die Discounter-Kette hatte ihr Umsatzziel für das Gesamtjahr angehoben.

Die Anteilsscheine von MongoDB verteuerten sich um 12,8 Prozent. Das Datenbanksoftware-Unternehmen hatte unerwartet positive Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt und seine Jahresziele nach oben geschraubt.