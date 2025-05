US-Börsen gehen ohne klare Richtung aus dem Handel

Zuwächse wurden primär im Nasdaq Composite verzeichnet. Der Technologieindex steigerte sich um 0,72 Prozent auf 19.146,81 Punkte. Vor allem KI- und Chiptitel legten zu. Gestützt hatte, dass eine Delegation um US-Präsident Donald Trump am Vortag große Geschäfte mit Saudi-Arabien auf den Weg gebracht hatte.

Konjunkturdaten waren am Berichtstag Mangelware, während im Ringen um einen Frieden in Osteuropa Investoren weiterhin auf mögliche Fortschritte warten. Offen bleibt, ob der russische Machthaber Wladimir Putin in Istanbul zu Friedensgesprächen erscheinen wird. Auch die Anwesenheit Trumps bleibt offen.

Im Branchenvergleich konnten die Anteilsscheine von Nvidia deutlich zulegen. Die Papiere des KI-Riesen verteuerten sich um 4,2 Prozent. AMD kletterten um 4,7 Prozent nach oben. Super Micro Computer sprangen um 15,7 Prozent hinauf.

Boeing konnten um 0,6 Prozent zulegen. Der US-Flugzeugbauer hat beim Besuch von Trump am Golf einen Großauftrag von Qatar Airways erhalten. Trump und sein Gastgeber, Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani wohnten der Vertragsunterzeichnung in Doha bei. Die staatliche Fluggesellschaft habe 160 Flugzeuge bei Boeing bestellt, sagte Trump auf der zweiten Station seiner Reise in die Golf-Staaten.

American Eagle Outfitters gaben indes um 6,5 Prozent nach. Das Unternehmen hatte bekannt gegeben, seinen Jahresausblick zurückzuziehen. Begründet hatte es dies mit Unsicherheiten wegen des Zollstreits.