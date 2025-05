United Internet will Anteil an 1&1 auf bis zu 90 % erhöhen

© APA/APA (AFP)/JAVIER SORIANO home Aktuell Nachrichtenfeed

United Internet will den Anteil am Mobilfunkbetreiber 1&1 weiter erhöhen. Über ein Angebot zum Kauf von rund 9 Prozent der Anteile soll der Anteil am 1&1-Kapital von derzeit knapp 81 Prozent auf bis zu 90 Prozent erhöht werden, wie der im MDAX notierte United-Internet-Konzern am Freitag in Montabaur mitteilte. Die 1&1-Mutter bietet jeweils 18,50 Euro für bis zu 16,25 Millionen Aktien. Insgesamt könnte das Manöver den deutschen Konzern damit bis zu 300 Mio. Euro kosten.

von APA