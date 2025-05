TSMC baut Entwicklungszentrum in München

© APA/APA/AFP/I-HWA CHENG home Aktuell Nachrichtenfeed

Der weltweit führende Auftragsfertiger für Halbleiter TSMC baut ein Entwicklungszentrum in München auf. Die Einrichtung solle im dritten Quartal 2025 eröffnet werden, sagte der Europa-Chef des taiwanesischen Unternehmens, Paul de Bot. Es solle europäische Kunden dabei unterstützen, Hochleistungshalbleiter zu entwickeln, die etwa im Autobereich, in der Industrie, für künstliche Intelligenz und vernetzte Geräte (Internet of Things) genutzt werden könnten.

von APA