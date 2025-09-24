Trend Logo
TotalEnergies baut großen Windpark, RWE steigt aus Projekt aus

Französischer Energiekonzern sucht neuen Partner für Offshore-Windpark
 © APA/APA/AFP/DAMIEN MEYER
Der französische Energiekonzern TotalEnergies hat zusammen mit dem deutschen Versorger RWE den Zuschlag für den Bau eines großen Offshore-Windparks vor der Küste der Normandie erhalten. Es handle sich um das mit 1,5 Gigawatt Leistung bisher größte Projekt dieser Art in Frankreich, wie TotalEnergies am Mittwoch mitteilte. RWE habe jedoch aus strategischen Gründen um die Erlaubnis gebeten, aus dem Projekt auszusteigen.

von

Der Ausstieg sei das Ergebnis einer umfassenden Prüfung des Projekts im Abgleich mit dem übrigen Portfolio des Konzerns, erklärte der größte deutsche Stromerzeuger. TotalEnergies sei in der Lage, das Projekt auch allein zu bauen, werde aber einen neuen Partner suchen, erklärte die Frankreich-Chefin des Konzerns, Isabelle Patrier. Total bezifferte das Investitionsvolumen auf 4,5 Mrd. Euro ohne die Kosten für den Netzanschluss.

Die Vergabe erfolgte kurzfristig durch die scheidende französische Regierung, die noch vor ihrem Scheitern an einem Misstrauensvotum in diesem Monat die Weichen gestellt hatte. Für TotalEnergies ist es der erste Zuschlag für einen Offshore-Windpark in seinem Heimatmarkt. Die endgültige Investitionsentscheidung soll Anfang 2029 fallen und die Stromproduktion 2033 beginnen.

LA TURBALLE - FRANKREICH: FOTO: APA/APA/AFP/DAMIEN MEYER

