Tipico darf Admiral unter Auflagen übernehmen

Sportwettenanbieter muss u.a. 20 Wettshops verkaufen
Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat die Übernahme von Admiral durch den Sportwettenanbieter Tipico unter Auflagen genehmigt. Im Zuge der Prüfung des Zusammenschlusses habe die BWB wettbewerbliche Bedenken hinsichtlich der dadurch entstehenden Konzentration am Markt für Wettdienstleistungen in "Wettshops" festgestellt, teilte die Behörde am Freitag mit. Zu den Auflagen zählt etwa der Verkauf von 20 in Tipicos Eigentum stehenden Wettshops.

Ermittlungen der BWB hätten gezeigt, dass die beteiligten Unternehmen nach dem Zusammenschluss auf vielen regionalen Märkten sehr hohe gemeinsame Marktanteile aufweisen würden, was dem Wettbewerb schaden würde, hieß es in der Mitteilung. Aus diesem Grund müssen neben dem Verkauf der 20 Tipico-Wettshops auch 14 bisher unter der Marke Tipico betriebene Franchise-Wettshops künftig unter einem neuen Namen und mit neuer technischer Ausstattung weitergeführt werden.

Admiral war vorher im Besitz des Glücksspielkonzerns Novomatic und betreibt in Österreich nicht nur Wettlokale und Sportbars, sondern verfügt an 150 Standorten in Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten mit Länderkonzessionen auch über Glücksspielautomaten. Tipico verfügt unter anderem in Deutschland und Österreich über 1.000 Wettannahmestellen.

