Teamviewer rechnet mit besserem zweiten Halbjahr

Der deutsche Softwareanbieter TeamViewer hat im zweiten Quartal trotz des schwierigen Umfelds in den USA vor allem bei der Ertragskraft punkten können. Das um Sonderposten und bestimmte Übernahmeeffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA pro-forma) legte im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 84,0 Mio. Euro zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Göppingen mitteilte. Der Umsatz auf "pro-forma"-Basis wuchs um 5 Prozent auf 190,7 Mio. Euro.

von APA