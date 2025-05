Streit um Stellenabbau bei Ford: Einigung auf "Eckpunkte"

© APA/APA/AFP/INA FASSBENDER home Aktuell Nachrichtenfeed

Beim Autobauer Ford in Köln sind weitere Streiks vorerst vom Tisch. Mit der deutschen Geschäftsführung habe man sich auf Eckpunkte für weitere Verhandlungen verständigt, teilte die IG Metall Köln-Leverkusen mit. "Dafür braucht es an der ein oder anderen Stelle nun eine Zustimmung aus der Konzernzentrale in den USA", sagte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Ford-Werke, Benjamin Gruschka. Einzelheiten nannte die Gewerkschaft zunächst nicht.

von APA