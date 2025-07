US-Behörde genehmigt T-Mobile Übernahmen

T-Mobile übernimmt fast das gesamte Mobilfunkgeschäft des regionalen Anbieters United States Cellular, einschließlich der Kunden, der Geschäfte und 30 Prozent des Frequenzspektrums in einer Transaktion im Wert von 4,4 Milliarden Dollar (3,77 Mrd. Euro).

Zudem wurde die Akquisition des Internetanbieters Metronet genehmigt. T-Mobile hatte seinerseits in einem Brief an die FCC mitgeteilt, seine Richtlinien zu Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion "nicht nur dem Namen nach, sondern auch in der Sache" zu beenden. Die US-Kartellbehörden hatten dem Geschäft mit UScellular bereits am Donnerstag zugestimmt. Eine Konsolidierung unter den Mobilfunkanbietern sei zwar bedenklich, teilte die Leiterin der Kartellrechtsabteilung des US-Justizministeriums, Gail Slater, mit. Die Kunden von UScellular würden durch die Übernahme jedoch einen zuverlässigeren Dienst erhalten.