Strabag rechnet mit höherer Gewinnmarge

Bei der Präsentation der Halbjahresergebnisse im August 2025 war weiterhin mit einer Bauleistung von rund 21 Mrd. Euro gerechnet worden. Der erwartete Wert wurde dann Mitte November auf rund 20,5 Mrd. Euro leicht nach unten revidiert und jetzt "nach aktuellem Stand" ein weiteres Mal.

Die neue Einschätzung des Vorstands, dass "die bisher prognostizierte EBIT-Marge für das Geschäftsjahr 2025 deutlich übertroffen wird", basiere auf einer "heute abgeschlossenen Bewertung indikativer Kennzahlen".

"Maßgeblich für das höhere Ergebnis waren unter anderem positive Effekte aus Großprojekten in Deutschland und im internationalen Geschäft, insbesondere im Infrastrukturbereich", erklärte der Konzern in einer Aussendung. Unterstützend gewirkt hätten - wie bereits im Jahr davor - milde Witterungsverhältnisse in Deutschland, die gegen Jahresende zu einer höheren Kapazitätsauslastung führten.

Erste endgültige Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 sowie die Erwartungen für 2026 präsentiert die Strabag am 12. Februar.