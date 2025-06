Strabag modernisiert Bahnstrecken in Tschechien um 360 Mio.

© APA/APA/THEMENBILD/ROLAND SCHLAGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der heimische Baukonzern Strabag hat zwei Großaufträge zur Sanierung von Bahnabschnitten in Tschechien an Land gezogen. In Summe geht es für die Strabag um ein Auftragsvolumen von rund 360 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Projekte, die von Arbeitsgemeinschaften ausgeführt werden, sind von der EU mitfinanziert.

von APA