Stimmung in US-Industrie verschlechtert USA

Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Juli unerwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel um 1,0 Punkte auf 48,0 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Freitag in Tempe mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit Oktober 2024. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen mit einem Anstieg auf 49,5 Punkte gerechnet. Der ISM-Index liegt damit wieder deutlicher unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

von APA