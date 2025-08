Exxon Mobil lässt mit hoher Produktion die Gewinne sprudeln

Exxon Mobil förderte dabei die größte Menge Öl und Gas in einem zweiten Quartal seit der Fusion von Exxon und Mobil vor mehr als 25 Jahren, wie das Unternehmen unterstrich. Der Preis der Rohölsorte Brent war im Quartal um elf Prozent gesunken. Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sorgt zudem für Unsicherheiten um die wirtschaftliche Entwicklung und die Nachfrage nach Öl.

Die sprudelnden Gewinne gab Exxon Mobil auch an seine Aktionäre weiter. Der Konzern schüttete im Quartal Dividenden von 4,3 Mrd. Dollar aus und kaufte eigene Aktien im Wert von 5 Mrd. Dollar zurück. Exxon Mobil fördert Öl unter anderem in den USA und vor Guyana. Die Förderkosten in den Ölfeldern dort seien niedrig - damit könne Exxon Mobil dort auch in Zeiten niedriger Ölpreise profitabel arbeiten, hatte der Konzern erklärt. Im ersten Quartal hatte Exxon einen Gewinn von 7,71 Mrd. Dollar erzielt.