PPF will Kaufangebot für ProSieben-Aktien nicht erhöhen

Sie bietet - allerdings nur teilweise in bar, zum anderen Teil in eigenen A-Aktien - rund acht Euro je Aktie. PPF will seine Beteiligung an ProSiebenSat.1 von rund 16 Prozent auf bis zu 29,99 Prozent aufstocken, um ein Gegengewicht zu MFE zu bilden. Die Italiener halten bereits 33 Prozent an dem bayerischen Fernsehkonzern.