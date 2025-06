Stimmung im US-Dienstleistungssektor trübt sich ein

"Das Niveau ist im historischen Vergleich sehr niedrig", sagte Helaba-Experte Ulrich Wortberg. Die Konjunktursorgen in den USA könnten seiner Ansicht nach forciert werden, zumal auch das Pendant in der Industrie erneut gesunken sei und unterhalb der wichtigen 50er-Marke liege: "Spekulationen auf sinkende Leitzinsen werden mit den Zahlen wohl forciert und die US-Notenbank könnte bei weiteren enttäuschenden Konjunkturzahlen unter Druck kommen, die Leitzinsen zu senken", fügte der Experte hinzu.

Die US-Zentralbank hielt zuletzt erneut still und beließ den Leitzins im Bereich von 4,25 bis 4,50 Prozent. Sie will laut Fed-Chef Jerome Powell mehr Klarheit darüber gewinnen, wie sich die Politikwende unter US-Präsident Donald Trump auf die Inflation und den Arbeitsmarkt auswirken wird. Der nächste Zinsentscheid steht am 18. Juni an. Eine Senkung wird an den Finanzmärkten derzeit allerdings erst für September als wahrscheinlich erachtet.