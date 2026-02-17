Steyr Motors will operativen Betrieb in Tochter ausgliedern

©APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
Der Vorstand des oberösterreichischen Motorenherstellers Steyr Motors AG will den operativen Betrieb in eine 100-prozentige Tochter ausgliedern. Dieser Beschluss wurde am Dienstag gefasst, teilte das Unternehmen mit. Ziel sei die Umstrukturierung des Konzerns in eine strategische Führungs- und Steuerungsholding. Der Umbau muss in der ordentlichen Hauptversammlung der Steyr Motors AG am 10. April genehmigt werden. Mit einer Zustimmung vom Aufsichtsrat wird demnächst gerechnet.
Die beabsichtigte Trennung von Holding- und operativem Geschäft solle "die strukturellen Voraussetzungen" bieten, um die "Wachstums- und Expansionsstrategie" durch Übernahmen und Beteiligungen weiter zu verfolgen, besonders mit Blick "auf geplante Akquisitionen und den Ausbau neuer Geschäftsfelder sowie technologischer Lösungen", hieß es weiter. Wesentliche immaterielle Vermögenswerte (IP & Schlüsselvermögen) sollen künftig strukturell vom operativen Geschäft getrennt in separaten Gesellschaften gehalten werden.