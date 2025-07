Siemens schafft mit Erweiterung von Zugfabrik 500 Stellen

© APA/APA/AFP/CHRISTOF STACHE home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Zugsparte von Siemens will mit der Erweiterung ihres Werks in München-Allach mehr als 500 neue Arbeitsplätze schaffen. Bis 2028 soll die Belegschaft dort auf 2.500 wachsen, wie der Technologiekonzern bei der Eröffnung des Werksteils mitteilte. Seit 2023 seien 250 Millionen Euro in die Erweiterung des traditionsreichen Standorts investiert worden. Die Nutzungsfläche habe sich dabei auf gut 100.000 Quadratmeter mehr als verdoppelt.

von APA