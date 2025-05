Shein will in Hongkong statt London an die Börse - Insider

© APA/APA/AFP/RICHARD A. BROOKS home Aktuell Nachrichtenfeed

Der chinesische Billigmode-Anbieter Shein ändert Insidern zufolge erneut seine Börsenpläne. Statt in London will das Unternehmen nun heuer in Hongkong an die Börse gehen, nachdem die Zusage der chinesischen Aufsichtsbehörden noch immer aussteht, wie drei mit den Überlegungen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Der Entwurf für den Börsenprospekt solle in den nächsten Wochen bei der Hongkonger Börse eingereicht werden, sagte einer der Insider.

von APA