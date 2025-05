Schweizer Solarfirma Meyer Burger stellt US-Produktion ein

© APA/APA/AFP/JENS SCHLUETER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die in Schieflage geratene Meyer Burger Technology stoppt die im Hochlauf befindliche Solarmodulproduktion in den USA. Die Schweizer Firma machte in einer Mitteilung fehlende finanzielle Mittel für den Schritt verantwortlich. Alle noch verbliebenen 282 Mitarbeiter am Standort Goodyear im Bundesstaat Arizona erhielten die Kündigung. Die Produktion sei umgehend eingestellt worden. Die Zukunft des Standorts sei offen.

von APA