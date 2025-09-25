Schweizer Notenbank belässt Leitzins bei null Prozent

©APA/KEYSTONE/GAETAN BALLY
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) sieht nach sechs Zinssenkungen in Folge von einer weiteren geldpolitischen Lockerung ab. Der SNB-Leitzins bleibe unverändert bei null Prozent, teilte die Notenbank mit. Die SNB bekräftigte ihre Bereitschaft, bei Bedarf am Devisenmarkt einzugreifen.
Von Reuters im Vorfeld der geldpolitischen Lagebeurteilung befragte Ökonomen hatten fast einhellig prognostiziert, dass die Währungshüter am Nullzins festhalten werden.
