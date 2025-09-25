Trend Logo
Schweizer Notenbank belässt Leitzins bei null Prozent

Wie von Ökonomen erwartet
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) sieht nach sechs Zinssenkungen in Folge von einer weiteren geldpolitischen Lockerung ab. Der SNB-Leitzins bleibe unverändert bei null Prozent, teilte die Notenbank mit. Die SNB bekräftigte ihre Bereitschaft, bei Bedarf am Devisenmarkt einzugreifen.

von

Von Reuters im Vorfeld der geldpolitischen Lagebeurteilung befragte Ökonomen hatten fast einhellig prognostiziert, dass die Währungshüter am Nullzins festhalten werden.

