Schweizer Notenbank belässt Leitzins bei null Prozent

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) sieht nach sechs Zinssenkungen in Folge von einer weiteren geldpolitischen Lockerung ab. Der SNB-Leitzins bleibe unverändert bei null Prozent, teilte die Notenbank mit. Die SNB bekräftigte ihre Bereitschaft, bei Bedarf am Devisenmarkt einzugreifen.

