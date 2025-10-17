Schwäche in Amerika bremst Lkw-Bauer Volvo

Für den wichtigen nordamerikanischen Lkw-Markt senkte Volvo seine Prognose, während die Aussichten für Europa unverändert blieben. Für 2025 rechnet das Unternehmen nun mit Auslieferungen von rund 290.000 schweren Lkw in Europa und 265.000 in Nordamerika, wo sich der Fernverkehrsmarkt in einer Rezession befinde. In Europa werde die Nachfrage weitgehend durch den Ersatzbedarf getragen.

Von den von US-Präsident Donald Trump verhängten Zöllen von 25 Prozent auf importierte schwere Lkw sei Volvo weniger betroffen als andere Hersteller, da das Unternehmen alle für den US-Markt bestimmten Lkw vor Ort herstelle.