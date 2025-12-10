Rumänien verlängert OMV-Petrom-Lizenzen und erhöht Abgaben

Die Explorationsgenehmigungen im Schwarzen Meer werden um zwei Jahre verlängert, die Lizenzen für die Onshore-Förderung um 15 Jahre bis 2043. Nach Abschluss des Neptun-Deep-Projekts plant die OMV Petrom eine weitere Explorationsbohrung um rund 90 Mio. Euro.

Die OMV-Tochter Petrom liefert rund ein Drittel des rumänischen Gases und Kraftstoffs sowie ein Zehntel des Stroms. Gemeinsam mit dem staatlichen Gasförderer Romgaz entwickelt das Unternehmen das Tiefseeprojekt Neptun Deep im Schwarzen Meer, das auf etwa 100 Milliarden Kubikmeter förderbares Erdgas geschätzt wird. Ab 2027 soll sich die rumänische Gasproduktion dadurch verdoppeln, womit das Land zum größten Gasproduzenten der EU aufsteigen dürfte.

Die rechtsextreme Oppositionspartei AUR, derzeit in Umfragen führend, kritisierte die Verlängerung der Lizenzen und forderte, Rumänien müsse die Kontrolle über Unternehmen behalten, die seine natürlichen Ressourcen nutzen.