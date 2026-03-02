RHI Magnesita erzielte 2025 weniger Umsatz und Gewinn

© APA/APA/THEMENBILD/HERBERT PFARRHOFER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Feuerfestkonzern RHI Magnesita hat 2025 inmitten eines schwierigen Marktumfelds weniger Umsatz und Gewinn geschrieben. Die Erlöse sanken um 3 Prozent bzw. währungsbereinigt um 1 Prozent auf rund 3,4 Mrd. Euro, der Gewinn verringerte sich von 154 Mio. um mehr als ein Drittel auf 94 Mio. Euro, geht aus den am Montag veröffentlichten Ergebnissen hervor. Das Unternehmen betonte in einer Aussendung, damit innerhalb der Prognosen zu liegen.

von APA Teilen