Rheinmetall will weitere Munitionsfabrik in NATO-Staat bauen

Rheinmetall hatte erst Ende August ein neues Werk in Unterlüß in Deutschland eröffnet, das bei voller Auslastung das größte Munitionswerk in Europa werden soll. Der DAX-Konzern reagiert damit auf den gestiegenen Bedarf von Armeen sowie der Streitkräfte der Ukraine angesichts der Bedrohung durch Russland. Rheinmetall hatte in der Vergangenheit angekündigt, ab 2027 insgesamt rund 1,5 Millionen Schuss Artilleriegranaten jährlich herstellen zu wollen.