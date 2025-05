Regierung verkündet Budget-Einigung

© APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Regierung hat sich "im Wesentlichen" auf das Doppelbudget für die Jahre 2025 und 2026 verständigt. Das verkündete Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) am Donnerstagnachmittag in einem Pressegespräch. SP-Regierungskoordinatorin Michaela Schmidt (SPÖ) ergänzte: "Wir habe die 6,4 Milliarden aufgestellt." Details bleiben aber noch bis zur Budgetrede am kommenden Dienstag offen.

von APA